تشكيل ديربي إيطاليا "إنتر ميلان يستضيف يوفنتوس في صراع الصدارة"

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة بينهما، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأحد على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تشكيل فريق إنتر ميلان:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فريج، باستوني

خط الوسط: دومفريز، باريلا، زيلينسكي، مخيتاريان، ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

تشكيل فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: كامبياسو، دانيلو، كالولو، كابال

خط الوسط: لوكاتيلي، ماكيني

خط الهجوم: تيموثي ويا، فاجيولي، كونسيساو؛ فلاهوفيتش

تعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الجولة، حيث يسعى كل من إنتر ويوفنتوس للظفر بالنقاط الثلاث، لتعزيز موقعهما في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.