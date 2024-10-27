جامعة قناة السويس تفتتح النسخة الرابعة والثلاثين من معرض "تراثنا"

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أطلقت الجامعة ـ اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر - النسخة الرابعة والثلاثين من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمبنى كلية التجارة.

يأتي هذا المعرض بتنظيم كلية الطب البيطري، واستضافة كلية التجارة، وتحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته تعليقاً على افتتاح المعرض، أكد الدكتور ناصر مندور أهمية معارض "تراثنا"، مشيراً إلى حرص الجامعة على استمرار تنظيمها بنسخ متعددة، لما تتيحه من فرصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتوفير ملتقى لتسويق منتجاتها.

كما أشار "مندور" إلى دور المعرض في دعم أصحاب الحرف اقتصادياً واجتماعياً، بما يعزز من جهودهم ويحافظ على هذا الإرث الثقافي الهام.

يأتي المعرض بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن معرض "تراثنا" يسهم بشكل فعّال في تمكين المرأة من خلال توفير منصة لتسويق منتجات السيدات العارضات، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتنمية البيئة عبر مثل هذه الفعاليات الثقافية والتراثية.

كما أكدت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، أن المعرض يمثل فرصة ثمينة لأصحاب الحرف اليدوية، حيث يتيح لهم فرصة لتسويق منتجاتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية، مشيره إلى أن المعارض تسهم في دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للعارضين والعارضات.

تضمن المعرض تشكيلة متنوعة من الحرف والمنتجات اليدوية، شملت أقطان، صناعات يدوية، منتجات للبشرة من مواد طبيعية، فن الديكوباج، الكروشيه، المنسوجات، المنتجات الغذائية، الإكسسوارات، بالإضافة إلى منتجات سيناوية تراثية.

وقد شارك في المعرض 35 عارضًا، قدموا منتجات متميزة تلبي احتياجات متنوعة للزائرين.

أقيم المعرض بكلية التجارة بمشاركة الدكتورة سلوى فراج، عميد الكلية، و الدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مما يعكس تضافر الجهود بين مختلف الكليات لدعم الحرفيين ومساعدة المجتمع المحلي.

يُذكر أن المعرض مستمر على مدار أربع أيام حتى الخميس الموافق 31 أكتوبر.