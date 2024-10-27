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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسائل وتحذيرات السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري

غزة ولبنان والسودان وليبيا أبرزها..

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي:

- اللجنة المشتركة التاسعة تنعقد قريبا في القاهرة لتضع موضوعات أكثر للتعاون مع الجزائر

- حجم التوافق مع الجزائر منذ أول زيارة كان قويا وفرص التعاون بين البلدين كثيرة في الاستثمار

- الشركات المصرية تتلقى معاملة كريمة في الجزائر

- لدينا في مصر أكثر من خمسة آلاف شركة جزائرية تعمل في أي مشروعات بنية أساسية كطاقة ومياه وطرق وكباري وإسكان.

- لدنيا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر ومرحب بهم في أي وقت ولدينا فرص استثمار متبادل بين البلدين ونرحب بالمستثمرين الجزائريين بمصر

- تحدثنا مع بعضنا عن التطورات والأوضاع في غزة ولبنان وليبيا والسودان والتوافق التام على استعادة الاستقرار بالمنطقة

- مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار بغزة

- توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

- توافق تام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها

- نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي

- نحن ضد محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة وضرورة إيقاف إطلاق النار بلبنان

- توافق مصري جزائري على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتشكيل حكومة

- توافقنا على ضرورة عدم اتساع الصراع بما قد يشمله ذلك من إمكانية إندلاع حرب إقليمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قصر الاتحادية