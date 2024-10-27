تبون: مصر ساندت الجزائر وكانت حاملة لشعلة القومية العربية لكل الدول الساعية للاستقلال الوطني

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن مصر ساندت الجزائر وكانت حاملة لشعلة القومية العربية لكل الدول الساعية للاستقلال الوطني، موضحا أننا نعمل على تعزيز التعاون مع مصر بشأن الاستثمار في مجالات الطاقة



وأضاف الرئيس الجزائري خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، أننا نرحب بشراكة الشركات المصرية في المجالات كافة، وحريصون على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة، ونرحب بتوسيع وتعزيز الاستثمارات المصرية في الجزائر.



وأوضح أن علاقاتنا مع مصر أخوية ووطيدة بنيت على أسس قوية من النضال المشترك منذ عقود، مشيرا إلى أن شعب غزة يعاني ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومي، ونعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.



وتابع: نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وندعم تسوية سياسية على أساس حل ليبي - ليبي دون تدخلات خارجية، مؤكدا أن مصر لم تتدخل بين الأشقاء أبدا إلا من أجل تقريب وجهات النظر.