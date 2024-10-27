خالد أبو المكارم رئيسًا.. ننشر نتيجة انتخابات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات، حيث أجريت الانتخابات بحضور اللجنة المشكلة للإشراف علي انتخابات هيئة المجالس التصديرية، والمكونة من ( حسام كرم - مدير عام المجالس التصديرية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة- بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، ووحيد منصور من الشون القانونية ، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



وانتهت الانتخابات باختيار كل من ( خالد أبو المكارم - رئيسًا للمجلس، و مصطفى شريف الجبلي – وكيل المجلس، و محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس ، و طارق زغلول– أمين الصندوق ) .

هذا وقد أجريت الانتخابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية، حيث شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة وهم:

خالد ابو المكارم، مكارم تكس، وعمر عبد العزيز مهنا بروميتيون للإطارات ايجيبت، وعمرو محمد محمد أحمد السيد كابسي للدهانات، و تامر محمد يونس بروكتل اند جامبل مصر، وتوفيق لحام مصر لصناعة الزجاج ، و مصطفى شريف الجبلي أبو زعبل للأسمدة ، و جون وديع بشاي ايجل كيميكالز للتجارة والصناعة، حازم بشر اللواء لتصنيع الزجاج سيتي جلاس، و عمر خميس عصفور كريستال عصفر، و طارق زغلول بتروتام ايجيبت ، جمال محمد الخشن ايفرجرو للأسمدة المتخصصة ، على زين العابدين ، الزين كميكالز للمواد الخام والبويات، و محمد إبراهيم سيدي كرير للبتروكيماويات، و عابد عز الرجال ابو قير للأسمدة، و محمد يوسف زين العابدين الأمل الشريف للبلاستيك.



ووجه خالد أبو المكارم الشكر للإدارة التنفيذية للمجلس على ثقتهم في اختياره رئيسًا للمجلس لفترة جديدة.