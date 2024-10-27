السيسي يحذر من إمكانية اندلاع حرب إقليمية بسبب اتساع الصراع

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقد الأن بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي: توافقنا على ضرورة عدم اتساع الصراع بما قد يشمله ذلك من إمكانية إندلاع حرب إقليمية

وأضاف السيسي، أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.