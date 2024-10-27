الأنبا باسيليوس يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

التقى اليوم، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها راعي الإيبارشية، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الحكمة الروحية".

تلا ذلك، لقاء الأب المطران مع الأخوات الراهبات، حيث استمع إلى جميع الأنشطة والخدمات، التي تقدمها الراهبات بالإيبارشية، معبرًا عن امتنانه لهن، لحضورهن الفعال على كافة المستويات.

وألقى الأنبا باسيليوس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "نصائح حياتية للمكرسة"، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي، ومواكبة المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية حول العالم.

تضمن اليوم أيضًا مجموعات عمل، وعرض الأفكار والرؤى المختلفة. واختتم صاحب النيافة اللقاء ببعض التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع رسالة مثمرة.