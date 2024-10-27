وست هام ينتزع فوزًا دراميًا من مانشستر يونايتد بثنائية في الدقائق الأخيرة

تمكن فريق وست هام يونايتد من تحقيق فوز صعب على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين، ومع مرور الوقت ظهرت خطورة مانشستر يونايتد الذي ضغط على دفاع وست هام بعدة فرص محققة، بينما حاول وست هام استغلال بعض الهجمات المرتدة، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، زادت وتيرة الهجمات من الطرفين، ومع الدقيقة 74، افتتح كريسينسيو سامرفيل التسجيل لصالح وست هام ليمنح فريقه التقدم. لم يدم هذا التفوق طويلاً، حيث استطاع كاسيميرو إدراك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81.

وعندما ظن الجميع أن المباراة تتجه للتعادل، حصل وست هام على ركلة جزاء في الدقيقة 92، ترجمها جارود بوين إلى هدف الفوز، ليختتم اللقاء بنتيجة 2-1 لصالح وست هام.

بهذا الفوز، رفع وست هام رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 11 نقطة، ليهبط إلى المركز الرابع عشر.