تشيلسي يهزم نيوكاسل بثنائية ويحافظ على موقعه في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نيكولاس جاكسون التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة 18 من الشوط الأول، قبل أن يدرك ألكسندر إيزاك التعادل لنيوكاسيل في الدقيقة 32. ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز كول بالمر هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 47، ليمنح فريقه الفوز ويؤكد حصوله على ثلاث نقاط مهمة.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد تشيلسي إلى 17 نقطة ليعزز موقعه في المركز السابع، بينما يظل نيوكاسل في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.