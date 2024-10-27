احذر من إهانة ذوي الإعاقة.. عقوبات تصل للحبس والغرامة

حذر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حالات وضع المواطنين من ذوي الإعاقة تحت التهديد أو التنمر أو إهانتهم بعقوبة تصل للحبس والغرامة.

عقوبة التعرض لـ ذوي الإعاقة

فعاقب القانون كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونستعرض في السطور التالية الحالات التي تنص عليها المادة 46 من القانون والتي تنص على أنه ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، في تلك الحالات: