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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على نجل نائب رئيس نادي الزمالك بعد دهسه شابا بميدان سفنكس

هشام نصر
هشام نصر
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، بعد اصطدام سيارته بشاب والتسبب في إصابته بميدان سفنكس بدائرة قسم شرطة العجوزة.

نجل هشام نصر يدهس شاب بالعجوزة 

البداية بتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بميدان سفنكس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة نجل هشام نصر رئيس نادي الزمالك اصطدم بشاب أثناء سيره مما نتج عنه إصابة الأخير وجري نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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