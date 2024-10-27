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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نؤكد على سيادة ليبيا والحل "ليبي – ليبي"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي إننا نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي.
وقال الرئيس السيسي أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقينمخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر الاتحادية ليبي - ليبي