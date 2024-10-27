بالفيديو.. خالد الجندى: هناك 5 أساليب لتغييب الشباب

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن محاولات تغييب الشباب داخل المجتمع، موضحًا دور الدولة والأسرة والمحيطين في تنشئة الشباب والأجيال القادمة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلي أن الشباب يمثلون 65% من المجتمع، مؤكدًا أن أي محاولة للاعتداء على عادات وكرامة الشباب هي اعتداء على كرامة الوطن ورجولته ومستقبله.

وأوضح أن هناك محاولات لتغييب الشباب بـ5 أساليب، هي: "المخدرات، والإلحاد، والتطرف، والإباحية، والفنون المنحرفة".