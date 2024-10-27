المصري تحت 12 عامًا "2012" يفوز على الجمارك بثلاثة أهداف نظيفة

فاز فريق المصري تحت 12 عاما الفئة العمرية "2012"، بقيادة مدربه الكابتن طارق مبروك على نظيره فريق الجمارك بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الجمارك.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نسورنا الصغار إلى تسع نقاط محققين العلامة الكاملة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني ينجح نسورنا الصغار في إحراز ثلاثة أهداف عن طريق آدم شبانة وآدم عارف وياسين حازم لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثية نظيفة.

مثل المصري على مدار الشوطين : معاذ كريم ، آدم خليفة ، يوسف شريف ، ياسر محمد ، أحمد أشرف ، أحمد العسكري، آدم عارف، آدم شبانة ، علاء الكحلاوي، يوسف مؤمن، سيف الحسيني، أنس محمد ، آدم مجاهد ، آمن عبد الرحمن ، محمود عماد، يوسف علي، آدم التابعي، محمد رامي فكري، مؤمن أيمن رمضان ، ياسين حازم ، عبد الرحمن يوسف، حمزة أبو زيد ، يوسف الناغي، مروان ندا ، يوسف الصباغ.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. طارق مبروك مدربًا عامًا، ك. عمرو أشرف عبد اللاه مدربا مساعدا ، ك. خالد السامبا مدربًا لحراس المرمى ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.