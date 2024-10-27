كيف عاقب القانون من يستخدم البطاقة الشخصية للغير؟

تضمنت مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بإصدار قانون الأحوال المدنية، والذي تم تعديله عام 2022، على عقوبات خاصة بمن يستعمل بطاقة غيره الشخصية تصل للحبس والغرامة.

عقوبة استخدام بطاقة الغير

وعاقبت المادة 73 بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ؛ وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين.

ونصت المادة 52 من القانون على:" يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها".

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.