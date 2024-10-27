القبض على المتهمين في واقعة مقتل لواء شرطة وزوجته بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على المتهمين في واقعة مقتل لواء شرطة وزوجته ومحاولة حرق شقتهم بعد اقل من 24 ساعة من الحادث وتبين ان القاتل نقاش وصديقه يعمل لدى الضحية في أعمال دهانات.

وكانت نيابة قسم ثان أسيوط برئاسة المستشار أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان لواء الشرطة بالمعاش المجني عليه وزوجته وضبط وإحضار المتهمين وتحريات المباحث.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائبة يفيد ورود بلاغ بحريق داخل احدي الشقق بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان، وعلي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والحريق والمباحث الجنائية وتبين من المعاينة وجود دخان داخل الشقة، وعقب تمكن الضباط من كسر الباب والسيطرة علي الدخان تبين وجود جثة لرجل في العقد السابع من العمر وزوجته مقتولين داخل الشقة.

وعلي الفور تم اخطار الأجهزة الأمنية وانتقل اللواء وائل نصار مدير الامن وقيادات المديرية وتبين من الفحص أن الجثتين للمدعو محسن بداري لواء شرطة بالمعاش وزوجته.

جرى اخطار النيابة العامة، والتي أمرت بتشكيل فريق بحث ضم العميد مصطفي حسن رئيس مباحث المديرية والعميد احمد مخلوف رئيس فرع المنطقة المركزية والمقدم بركات احمد وكيل الفرع والرائد احمد ابوحطب رئيس مباحث قسم ثان والرائد احمد حسن معاون اول المباحث ومعاونوهم لفحص القضية وعقب ساعات تم تحديد هوية المتهمين في حادث القتل، وتبين انه نقاش وصديقه، وتم القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة مصوغات بقيمة ٦٥٠ الف جنيه، وعلي الفور تم حبس المتهمين.