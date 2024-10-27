كرة قدم نسائية.. 400 ألف دولار جائزة دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن جائزة الفريق المتوج بالنسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، والمقرر إقامتها في دولة المغرب، مشاركة في البطولة بداية من يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل لتستمر حتى 23 نوفمبر.

حيث يحصل الفريق الذي يتوج باللقب على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار أمريكي، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 250,000 دولار أمريكي.

وتوج ماميلودي صنداونز بلقبي النسخة الأولى في مصر 2021 والثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار 2023، فيما حقق الجيش الملكي المغربي لقب النسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022.

يذكرأن مصر مشاركة في البطولة بفريق مسار، وتأهل للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن يغادر الفريق، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر المقبل إلى الرباط.