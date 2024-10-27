بالفيديو.. خالد الجندي: جيل أكتوبر سلّمنا وطنًا كريمًا يعرف معنى الشرف والكرامة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية أن نستمر في الحديث عن القيم والمبادئ التي ينبغي أن تحملها الأجيال الجديدة، لنُسلم لهم مجتمعًا نظيفًا كما استلمناه من أجيال سابقة.

وأشارعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أهمية الأجيال التي عاصرت أحداث جيل 6 أكتوبر وجيل العاشر من رمضان، قائلاً: "هؤلاء الجيل كانوا رجالاً ونساءً يتمتعون بالقوة والبسالة، وقد سلموا لنا وطنًا حرًا كريمًا منتصرًا".

ودعا "الجندي"، الشباب وأبناء الوطن إلى عدم نسيان تضحيات آبائهم وأجدادهم، مؤكداً أن هؤلاء الأبطال لم يسلموا وطنهم في حالة من الخيبة والندامة، بل قدموا لنا وطناً يعرف معنى الشرف والكرامة.

وأضاف:" هذا الوطن هو وطن كريم، وسيظل كريماً بأبنائه"، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتعليم الأجيال القادمة أهمية الوطنية والاعتزاز بالوطن، لضمان مستقبل مشرق يعكس قيم الرجولة والنزاهة.

