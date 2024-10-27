حكاية السيدة فرحانة التي وجه الرئيس بتكريمها

أكد عبد المنعم إبراهيم، نجل الحاجة فرحانة حسين سالم التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمها، أن هذا التكريم لم يكن متوقعًا، موجهًا الشكر إلى الرئيس والمسؤولين بالدولة، معلقا: شرف لنا أن الرئيس السيسي سيكرمها بهذه الطريقة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن شخصية السيدة فرحانة غير مؤكد من أنها قامت بدور في فيلم الممر.

وأضاف أن السيدة فرحانة من الصعب حديثها في وسائل الإعلام، منوها أنها تتحدث في بعض الأحيان عن بطولاتها وقصصها عن مساعدتها للجيش في حرب أكتوبر 1973.

ونوه نجل الحاجة فرحانة أنها كانت تنقل معلومات سرية وخرائط للقيادة في مصر، مختتما: كانت تتاجر في الأقمشة والملابس في سيناء؛ كنوع من التمويه للعدو من أجل كشف مخططاته ونقل المعلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة.