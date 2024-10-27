ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حكاية السيدة فرحانة التي وجه الرئيس بتكريمها

الحاجة فرحانة حسين
الحاجة فرحانة حسين سالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد عبد المنعم إبراهيم، نجل الحاجة فرحانة حسين سالم التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمها، أن هذا التكريم لم يكن متوقعًا، موجهًا الشكر إلى الرئيس والمسؤولين بالدولة، معلقا: شرف لنا أن الرئيس السيسي سيكرمها بهذه الطريقة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن شخصية السيدة فرحانة غير مؤكد من أنها قامت بدور في فيلم الممر.

وأضاف أن السيدة فرحانة من الصعب حديثها في وسائل الإعلام، منوها أنها تتحدث في بعض الأحيان عن بطولاتها وقصصها عن مساعدتها للجيش في حرب أكتوبر 1973.

ونوه نجل الحاجة فرحانة أنها كانت تنقل معلومات سرية وخرائط للقيادة في مصر، مختتما: كانت تتاجر في الأقمشة والملابس في سيناء؛ كنوع من التمويه للعدو من أجل كشف مخططاته ونقل المعلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة.

الحاجة فرحانة حسين سالم الرئيس عبد الفتاح السيسي