لافروف: بوتين أوضح لنظيره الصيني حقيقة رفض الرئيس الأوكراني لمحادثات التسوية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى حقائق رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمحادثات بشأن التسوية في البلاد وذلك في محادثة مع الزعيم الصيني شي جين بينج في قمة البريكس في قازان، مضيفا أن موسكو مستعدة لهذه المحادثات.

وأضاف لافروف في مقابلة صحفية نقلها وكالة أنباء تاس الروسية- ردا على سؤال حول القضايا التي نوقشت في المحادثات بين الزعماء بشأن أوكرانيا.. وتابع "تم ذكر حقائق معروفة عندما رفض زيلينسكي نفسه المحادثات، وكما أكد الرئيس بوتين، نحن مستعدون للمحادثات".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي أكد في المحادثات مع شي جين بينج أن موسكو تقدر الجهود التي تبذلها الصين والبرازيل وغيرهما من الشركاء الروس في البحث عن سبل التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقال "أكد فلاديمير بوتين أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وغيرهما من شركائنا الاستراتيجيين من الجنوب العالمي في إيجاد سبل التسوية السلمية للصراع".

وعقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس، والتي تعد الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا في الرابطة، في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. وفي اليوم الثاني من القمة، أقر المشاركون إعلان قازان. ومن بين الموضوعات الرئيسية للوثيقة تطوير الرابطة والموقف من المشاكل العالمية وتسوية الأزمات الإقليمية، بما في ذلك في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملين فيها. وكانت قمة قازان هي الأولى التي يحضرها الأعضاء الجدد في التكامل.