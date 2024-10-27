نفسي أكون زي شيكابالا.. ماذا قال الطفل أنس عبد العظيم عن مصافحته للرئيس السيسي؟

أكد الطفل أنس حسين عبد العظيم، الذي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى له بطلب مصافحته خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بالعاصمة الإدارية، أنه شعر بفرحة لا يمكن وصفها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه طلب من الرئيس السيسي اللعب في الأهلي أو أحد أندية المؤسسة العسكرية، معلقا: نفسي أكون زي شيكابالا ومحمد صلاح، ومركز في مدرستي حاليا.

بدورها، أضافت والدة أنس دعاء المشير، أن ابنها يلعب في أكاديمية بأسوان، وأنها تواجدت رفقة شقيقاته في الاحتفالية أمس، مختتمة: إحساس لا يوصف، خاصة أن هذا التكريم تكليل للمجهود الذي نقوم به معه.

أنس حسين عبد العظيم، يبلغ من 12عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، بطل رياضي في السباحة وكرة القدم ووالدته هي الإعلامية دعاء المشير معدة برامج بقناة طيبة بأسوان.