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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 22 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا في معارك غزة ولبنان خلال أسبوع واحد

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مقتل 22 جنديًا وضابطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي، في معارك جنوب لبنان وقطاع غزة.

وتزامن هذا الخبر مع ردود فعل غاضبة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل تأبين ضحايا 7 أكتوبر.

وتمّ توثيق مشادات كلامية وشتائم متبادلة بين عائلات جنود القتلى وعائلات الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة معاريف أن عائلات قتلى الحرب وجهوا انتقادات شديدة لنتنياهو، وصرخ بعضهم في وجهه "اخجل من نفسك".

في سياق متصل، أعلن موقع القناة 7 الإسرائيلية عن وفاة جندي إسرائيلي اليوم الأحد، متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها في معارك قطاع غزة قبل أيام.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر على الساحة الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وزيادة غضب عائلات الأسرى تجاه سياسات نتنياهو.

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