أحمد مراد يوجه رسالة للفنانة هند صبري: شريكة النجاح وصديقة العمر

وجه الكاتب أحمد مراد رسالة إلى الفنانة هند صبري، بعد ندوتها اليوم ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

رسالة الكاتب أحمد مراد

ونشر الكاتب أحمد مراد علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره له مع الفنانة هند صبري ليشارك بها جمهوره.

الكاتب أحمد مراد والفنانة هند صبري

وعلق الكاتب أحمد مراد علي الصوره "شريكة النجاح، لحظات كتير مرت علينا، وأعمال جمعتنا من أول فريدة في فيرتيجو، مروراً بفريدة تاني في الفيل الازرق ٢".

وتابع الكاتب أحمد مراد رسالته "وصولاً لدولت فهمي في فيلم كيرة والجن، النهارده في مهرجان الجونة، صورة تجمعني بشريكة النجاح وصديقة العمر هند صبري".

نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، ندوه حوارية للفنانة هند صبري، قدمت من خلالها أبرز محطاتها الفنية والانسانية، بحضور عدد من نجوم الفن، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

شارك الكاتب أحمد مراد بالكثير من الأعمال الفنية مع الفنانة هند صبري، أبرز تلك الأعمال مسلسل "فيرتيجو"، وعلي مستوي السينما فيلم "الفيل الازرق ٢، كيرة والجن".