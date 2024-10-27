كأس إنتركونتيننتال.. كولر يحسم مصير كهربا من المشاركة بمباراة العين الإماراتي

ينتظر محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتننتال بعد العفو عنه من قِبل الجهاز الفني للفريق وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق مساء أمس.

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي أمس قبول اعتذار محمود كهربا وتركت إدارة الأهلي أمر مشاركة اللاعب في المباريات للمدير الفني السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

عودة كهربا للمشاركة في مران الأهلي

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة محمود كهربا بعد قرار محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، بقبول اعتذاره عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعودته من جديد للتدريبات مع ترك حرية خوضه للمباريات للمدير الفني للفريق.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.