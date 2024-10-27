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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 124 سودانيًا من أهالي ولاية الجزيرة على يد قوات الدعم السريع

السودان
السودان
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سجلت ولاية الجزيرة السودانية مقتل ما لا يقل عن 124 شخصًا، في واحدة من أكثر الحوادث دموية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 18 شهرًا في البلاد بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، بعد انشقاق أبوعاقلة كيكال عن الدعم السريع.

وسبق أن انشق كيكال عن قوات الدعم السريع وهو من سكان الجزيرة، وانضم إلى الجيش الأسبوع الماضي، وتبع ذلك الانشقاق سلسلة من الغارات القاتلة التي شنها مقاتلو قوات الدعم السريع في منطقة كوم كيكال، حيث تم اعتقال وتهجير الآلاف.

وكانت قرية السريحة، شمال الولاية، الأكثر تضررًا من هجمات قوات الدعم السريع، التي قتلت 124 شخصًا على الأقل وأصابت 100 آخرين، وفقا للجنة المقاومة الشعبية، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية في ود مدني، عاصمة الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

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