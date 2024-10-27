غرفة شركات السياحة تعلن أسعار حجز المشاعر المقدسة في الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن قرار اتخذته الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، يلزم الشركات الراغبة في تنفيذ برامج الحج بسداد مبلغ مقدم للاشتراك في القرعة الإلكترونية للحج.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، إنه بالإشارة إلي الآلية المستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) والتي تستلزم سداد قيمة الرسوم المحددة لها بصورة مبكرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، حيث أن البعثات التى تنهي إجراءاتها مبكراً يمكنها الحصول على المواقع المطلوبة لحجاجها أولاً، وحرصا من الغرفة علي معالجة السلبيات التى واجهت الحج الموسم المنصرم، فقد قامت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن ضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقاً للمستوي المنفذ من جانبها وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024.

وتلتزم الشركات بسداد المبالغ الآتية:

–40 ألف ريال للخمس نجوم

- 30 ألف ريال الاقتصادي

- 20 ألف ريال للبري

علماً بأن الإيداع بعملة الريال السعودي فقط، وبحساب مكتب شئون حج مصر – سياحة (غرفة شركات ووكالات السفر بأحد البنوك، ويجب أن يتم الايداع النقدي بالبنك العقاري قبل الساعه 12 ظهراً، كما يجب على الشركة أثناء الايداع او التحويل كتابة اسم الشركة ورقم الترخيص في وصف الايداع او التحويل ومن ثم رفع قسيمة الايداع على موقع الغرفة وفقاً للآلية التي ستحدد لاحقا.

وبعدها￼ تقوم الشركة برفع طلب تنظيم الحج لموسم 1446 هـ علي موقع الادارة المركزية للشركات السياحية trans.hajj.gov.eg وفقاً للآلية المعتاده في هذا الشأن، علماً بأنه لن يتم قبول الطلب إلا بعد سداد القيمة المذكورة بعاليه، وفور موافقة الوزارة على الطلب يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بقرعه الحج السياحى.

ويأتي هذا الإجراء حرصاً علي سداد قيمة حجز الأرض في أسرع وقت ممكن فور فتح وزارة الحج والعمرة باب الحج وذلك حفاظاً علي صالح الحجاج وتقديم الخدمة المثلى لهم، علما بأن تلك المبالغ المسددة عن الشركة ليس لها علاقة بمبالغ جدية الحجز المسددة عن المواطنين المشتركين بقرعة الحج السياحي والتي سترد قيمتها لاحقا بضوابط الحج.