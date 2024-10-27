المشدد لشخصين تسببا في موت 4 أشخاص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة السجن المشدد 15 عاما لمراقب عقارات وطالب بكلية الحقوق، لقيادتهم سيارتين تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة وتسببوا في موت 4 أشخاص، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "سلیمان.س.ه.م.ع" 27 سنة، مراقب عقارات بمكتب مقاولات، مقيم بلقس، مركز قليوب، و"محمد.خ.ا"، 22 سنة، طالب بكلية حقوق حلوان -في القضية رقم 9149 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 1870 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهما في يوم 19 / 7 / 2024 بدائرة مركز شرطة قليوب أحرز جوهرًا مخدرا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين تسببا خطأ في موت المجني عليهم كلا من "مصطفى عادل محمد"، و"مصطفى محي الدين حامد"، و"إسلام أحمد عبد المعطي"، ومتوفي مجهول الهوية، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن قادا سيارتان بحالة ينجم عنها الخطر حال كونهم متعاطين مخدر الحشيش على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح أمر الإحالة ان المتهمين أتلفا (السور الخرساني) للطريق الدائري المعد للنفع العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قادا سيارتين وهما تحت تأثير مخدر الحشيش وترتب على ذلك موت المجني عليهم.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين قادا سيارتين بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.