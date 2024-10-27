عمر مرموش يقود فرانكفورت أمام يونيون برلين فى الدوري الالماني

أعلن دينو توبمولر مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت والذى يلعب به المحترف المصري عمر مرموش تشكيل الفريق في مباراته أمام يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني ، والتي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب "آندر آلتن فورستيري".

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: أرتور تياتي، روبن كوش، توتا، راسموس كريستينسين

خط الوسط: جونيور دينا إيبيمبي، نيلس نكونكو، هوجو لارسون

خط الهجوم: ماريو جوتزه، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي

تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في ترتيب الدوري الألماني.

يعتبر النجم المصري عمر مرموش هداف الدوري الألماني حتى الآن برصيد 9 أهداف، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في البطولة هذا الموسم. ويأمل مرموش في مواصلة تألقه وتسجيل المزيد من الأهداف في مواجهة اليوم، للمساهمة في تعزيز موقع آينتراخت فرانكفورت بجدول ترتيب الدوري.