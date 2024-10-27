مياه الشرقية: وصلنا الخدمة لـ 270 أسرة بمنشأة أبو عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن الانتهاء من توصيل 270 وصلة مياه شرب مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز منشأة أبو عمر، ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إنجاز جديد يعكس التعاون المثمر بين القطاع الحكومي والمنظمات الأهلية.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على أهمية الشراكة مع الجمعية في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس حرص الشركة على المشاركة المجتمعية والمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أبو حلاوة أن فرع الشركة بمركز منشأة أبو عمر قام بتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تم اختيار الأسر المستفيدة بدقة وعناية بالتعاون مع الجمعية، وذلك للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تم توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سرعة وإنجاز عملية التوصيل.