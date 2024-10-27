لعدم قدرتها الإنفاق عليه.. المؤبد لربة منزل قتلت طفلها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لربة منزل، أنهت حياة طفلها بكتم أنفاسه لعدم قدرتها الإنفاق عليه، ثم ألقت جثته بجوار المقابر بالخصوص بمحافظة القليوبية.

وأحالت النيابة العامة، المتهمة "وفاء.ع.م 21 سنة، ربة منزل، في القضية رقم 6487 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 1033 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنها في يوم 15 / 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، قتلت عمدًا مع سبق الإصرار نجلها الطفل "سيف"، البالغ من العمر عاما ميلاديا.

وعقدت المتهمة العزم وبيتت النية على قتله، وما أن انفردت به أطبقت بيديها على فمه ومنخاره كاتمة لأنفاسه، ولم يردعها ضعف قوته وقلة حيلته بل وألت بطشها وطغيانها قاصدة قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسفرت تحريات المقدم محمد مصطفى عبد الفتاح حجاج رئيس مباحث قسم الخصوص سابقًا، أنه لعدم قدرة المتهمة الانفاق على نجلها الرضيع الناتج عن علاقة غير شرعية، قامت بقتله عمدًا مع سبق الإصرار، بأن قامت بكتم أنفاسه مستغلة حداثة عهده حتى فارق الحياه قاصدة من ذلك إزهاق روحه.

وأضاف أنها قامت بإلقائه بمحل الواقعة للتخلص منه.