وكالة (واج): العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر شهدت في السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر شهدت في السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة تجسدت من خلال حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على توطيد روابط الأخوة التاريخية والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف الـمجالات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأبرزت الوكالة في تقرير اذاعته اليوم الأحد، بمناسبة الزيارة الرسمية الحالية للرئيس تبون إلى مصر أن العلاقات بين الجزائر ومصر تتميز بعمقها التاريخي وطابعها الاستراتيجي في ظل تطلع البلدين دوما إلى بناء تعاون مثمر يلبي طموحات شعبيهما الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الدائم بينهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تلك التي تخص الأمة العربية والاسلامية وكذا القارة الإفريقية.

وأوضح تقرير الوكالة أن ديناميكية العلاقات الثنائية، التي تعد نموذجا للتعاون والتضامن بين البلدان العربية والإفريقية، تتجلى في الزيارات الرسمية المتبادلة بين رئيسي البلدين، حيث قام الرئيس تبون بزيارة أخوة وعمل إلى القاهرة في يناير 2022 تلبية لدعوة من الرئيس السيسي، كما شارك بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 في قمة رؤساء الدول والحكومات للدورة الـ 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، كما شارك الرئيس السيسي في الدورة الـ 31 للقمة العربية التي جرت بالجزائر في نوفمبر 2022.

ولفت التقرير إلى أن زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في 2022، توجت باتفاق البلدين على دفع أطر التعاون الثنائي من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق على المستويات كافة مع التأكيد على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.. وانطلاقا من القناعة الراسخة لدى البلدين بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق لتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

وأبرز تقرير الوكالة، حرص الرئيسين - في عدة مناسبات - على استعراض القضايا المطروحة على الساحة العربية، لاسيما القضية الفلسطينية وتطوراتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة.

وأشار إلى تأكيد الرئيس الجزائري - في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه في ديسمبر 2023 - على حرصه الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف الـمجالات إلى آفاق أرحب في التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والأمة العربية والإسلامية. من جانبه، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس تبون، في سبتمبر الماضي لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجزائر لفترة رئاسية ثانية، كما استعرضا الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه واتفقا على لقاء يجمعهما قريبا.