طلب إحاطة بسبب غلق منشآت طبية مرخصة وتشميعها

كشفت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في شأن عدم السماح للمنشآت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها.

وأوضحت الجزايرلي في طلبها أن عدم السماح للمنشئات الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها واغلاقها وتشميع بعضها، يأتي من السلطات المحلية التنفيذية مطالبين الأطباء اصحابها بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل عيادتهم من سكني إلى اداري.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك العيادات والمنشئات الطبية السالفة الذكر لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولذلك لايجوز طلب التصالح عليها، موضحة أن تلك المنشئات الطبية والعيادات تخضع لقانون المهن الطبية وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

وأكدت أن قرارات المحافظين تجاه غلق تلك العيادات والمنشآت غير قانونية، وتعد اعتداء على الملكية مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين بالقطاع للخاص.

