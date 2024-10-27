مصطفى محمد يقود نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، الذي يضم في صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، التشكيل النهائي لمواجهة فريق ستراسبورج مساء اليوم الأحد على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

التشكيل لفريق نانت:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كيلفن أميان، ناثان زيزي، جان شارل كاستيليتو، نيكولاس كوزا

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا، توم ليبينانت، فلوران موليت

خط الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ماتيس أبلين

يحتل نانت المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط بعد خوضه 8 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في أربع، وتلقى خسارتين، ويحتل ستراسبورج المركز الثاني عشر بنفس رصيد نانت من النقاط.

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