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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يتسقبل وفد قطاع التربية الرياضية
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استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وفد قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمشرف على إقامة إمتحانات تأهيلي الدكتوراه للطلاب المسجلين بجميع التخصصات بكلية التربية الرياضية بالجامعة، للعام الجامعى 2024-2025م.

حضر استقبال الوفد الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية .
ضم الوفد الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق ومستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للرياضة الحالي، الدكتور فتحى ندا  النقيب العام للمهن الرياضية وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور علاء الدين حامد مصطفى نائب رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة السادات الأسبق، الدكتورة ولاء عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية وعضو مجلس النواب، وعمداء كليات التربية الرياضية في جمهورية مصر العربية.
من جانبه رحب الدكتور شريف خاطر بلجنة اختبار التأهيلي للدكتوراه، وأساتذة التربية الرياضة من جميع الجامعات المصرية، مثمناً دورهم في إثراء البحث العلمي ومشاركة الباحثين رؤاهم العلمية، وتعزيز دور كليات التربية الرياضية في ربط الخريجين بمهارات سوق العمل ومتمنياً التوفيق لجميع باحثين الدكتوراه المتقدمين للاختبار التأهيلي في هذه اللجنة.
وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية أن كلية التربية الرياضية لا تألوا جهدا لتقديم خدمة علمية وأكاديمية ورياضية تنافسية، وحرصها على تطوير البحث العلمي بما يتواكب مع البحوث العلمية الدولية والعالمية، وتوظيف أسلوباً أكاديمياً متميزا لتنمية المهارات والمواهب وخلق شخصية متكاملة للباحثين.
يذكر أن كلية التربية الرياضية، معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وتحرص على أن تكون رائدة في تنفيذ إستراتيجية تطوير جودة تعليم القطاع الرياضي، و الارتقاء بالمجال الرياضي بجمهورية مصر العربية تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

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