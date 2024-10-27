زي النهاردة .. إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري الإنجليزي للسودان

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1913 حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يمنح بريطانيا امتياز استخراج البترول.

وعام 1920 – إنشاء حكومة عبد الرحمن الكيلاني النقيب.

وفي عام1951 إلغي اتفاقية الحكم الثنائي المصري / الإنجليزي للسودان.



عام 1960 نهاية أزمة الصواريخ الكوبية عقب أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على إزالة الصواريخ من كوبا شريطة عدم غزو الولايات المتحدة لها، والتخلص من الصواريخ البالستية الموجوده في تركيا.



وفي عام 1962 - لجنة الدستور في المجلس التأسيسي الكويتي تعقد آخر جلساتها برئاسة رئيس المجلس عبد اللطيف محمد الغانم وترفع مشروع الدستور إلى المجلس لمناقشته وإقراره.



وعام 1990 - العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية في لبنان وقائد القوات المتمردة يعلن استسلامه، وبذلك انتهت الحرب الأهلية اللبنانية بعد 15 عام من اندلاعها.

عام 1991 تركمانستان حصلت على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

إجراء أول إنتخابات ديمقراطية في بولندا.

وعام 1994 وصول الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس أميركي إلى سوريا منذ تلك التي قام بها ريتشارد نيكسون عام 1974.

1998 - انتخاب غيرهارد شرودر مستشارا لألمانيا.

وعام2005 - اندلاع أعمال شغب في باريس وذلك بعد موت اثنين من المسلمين الأفارقة.

وعام 2010 الشيخ سعود بن صقر القاسمي تولى حكم إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وولي عهد الإمارة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي يعلن في رسالة فيديو عبر الإنترنت إنه هو حاكم الإمارة الجديد وذلك بصفته النجل الأكبر للحاكم السابق.

وعام 2011 ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعين الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء خلفًا لولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وعام 2013 فاز سائق سيارات السباق الألماني سباستيان فيتل ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2013 للمرة الرابعة على التوالي.

عام 2016 فوز ناشطتي حقوق الإنسان اليزيديتين نادية مراد ولمياء حجي بشار بجائزة سخاروف لحرية الفكر.

عام2017 كتالونيا تعلن الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد كجمهورية مستقلة.

عام 2018 -رجل الأعمال التايلندي ومالك نادي ليستر سيتي فيشاي سريفادانابرابها يلقى حتفه في حادثة سقوطٍ لمروحيته على ملعب كينغ باور.

وعام حادثة إطلاق نار في كنيس بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية تؤدي إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة ستة آخرين.

عام 2020 إعصار مولاف يضرب فيتنام بد ، وأسفر عن عشرات القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى الخسائر المادية.