السجن 6 سنوات لمتهم في تهديد فتاة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل هدد فتاة ووالدتها بنشر صور عارية لهن في المطرية على منصات التواصل الاجتماعي، بالسجن 6 سنوات.

اتهمت النيابة المتهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاص للمجني عليهن بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بمكان خاص بغير رضائهن، وتعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية واذاعها بغير رضائهن.

كان قسم شرطة المطرية، تلقي بلاغا من فتاه يفيد قيام عامل تهديد فتاة ووالدتها كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صورهن والمقاطع المرئية الخاصة بهن والتي تحصل عليها بإتيانه افعال وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار أمر علاقته بهن.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.