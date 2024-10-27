اللواء أحمد المنصوري: معارك القوات الجوية فى حرب أكتوبر تدرس فى كافة أكاديميات العالم

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أد أبرز قادة سلاح الجو فى حرب أكتوبر من عام 1973م أن معاركه الجوية ومناوراته ورفاقه من الأبطال من نسور القوات الجوية المصرية خلال الحرب، أصبحت تُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها كلية التربية، بجامعة المنصورة، اليوم الأحد للاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار حرص جامعة المنصورة على تعزيز روح الوطنية والإنتماء، وبث روح أكتوبر لدى طلاب الكلية.

وقال المنصورة أن مدينة المنصورة شهدت فق سمائها أعظم معركة جوية ستبقي في ذكري المعارك تدرس للأجيال القادمة وأصبح يوم المعركة عيدا للقوات الجوية.

وذكر أنه من الأسماء المحببة له الطيار المجنون حيث اطلق الإسرائيليين عليه هذا اللقب نتيجة لما كان يفعله في الاشتباكات الجوية، وكيف كان يدخل إلي أرض العدو يشتبك.

وحكي المنصوري عن بعض المناورات التي خاضها وخطورتها، وعرض بعض الآراء التي قيلت عنه من قِبل العدو.

وطلب اللواء المنصوري من الطلاب والحاضرين بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح كل من بذل جهدا من أجل تراب مصر، مؤكدا ان عقيدة المصريين هي النصر أو النصر فلا محال لمصر إلا أن تكون دوما منتصرة.

من جانبه تحدث اللواء طيار أركان حرب سمير عزيز ميخائيل، عن عدد من المواقف التى لا تنساها ذاكرته، على رأسها دوره أثناء حرب الاستنزاف، حين استطاع تنفيذ العديد من الطلعات الجوية الناجحة ضد العدو، واسقاط ثلاث طائرات للعدو، من بينها طائرة أفضل طيار فى إسرائيل، والذي أصبح فيما بعد قائدًا للقوات الجوية الإسرائيلية فى الفترة من عام ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٣.

وسرد ميخائيل كيف أنه عُرض للموت كثيرا، خاصة في حرب أكتوبر، واعتزازه بانتمائه للواء 104 سرب 46 بمطار المنصورة ، وعرض للمناورات التي حدثت، ومشاركة جامعة المنصورة بطلابها في عملية تطهير المطار مما ساهم في مواصلة قدرة الطيارين علي أداء مهامه القتالية، وكذلك كيف تم إدارة مناورة في راس نصراني، وكيف أن العدو خطط لعدم ترك سيناء وتمهيد الحياة الكاملة لهم بها إلا المصريين لم يسمحوا لهم بذلك.

حضر الندوة الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي عبد ربه حسين عميد كلية التربية، العقيد محمد عبد الباري مدير إدارة التربية العسكرية، الدكتورة شيماء عبد الوهاب الأستاذ المساعد بكلية التربية و رائد أسرة من أجل مصر بالكلية

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