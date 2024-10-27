إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 180 شهيدًا

كشف إعلام فلسطيني عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 شهيدًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي تصريحات سابقة قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن إنهاء الاحتلال أو العدوان أو الحرب على قطاع غزة، هي أولى أولويات الفلسطينيين، وهي بداية لإعادة البناء، لذلك يجب أن يتوقف العدوان الهمجي البربري فورًا.

وشدد وزيرالصحة الفلسطيني، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة وقوف جميع الأمم والدول التي تنادي بحقوق الإنسان وقفة واحدة، بفرض قرار أممي على إسرائيل لوقف هذا العدوان.

