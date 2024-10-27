ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 3720 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 داخل محلات الصاغة  لليوم الثالث علي التوالي، وجاء سعر الذهب على النحو التالي..

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد  


سجل عيار 21 نحو 3720 جنيهًا للبيع و 3740 جنيهًا للشراء .

سجل عيار 14 نحو 2487 جنيهًا للبيع و 2500 جنيه للشراء .
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4251 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء.

سجل عيار 18 نحو 3188 جنيهًا للبيع و 3205 جنيها للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب 2738 دولار للبيع و  2739 دولارللشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.76 ألف جنيه للبيع و 29.92 ألف جنيه للشراء.

 

سعر الذهب سعر عيار 24 سعر عيار 21 سعر عيار18 سعر عيار 14