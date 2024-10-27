وفاة أحد المصابين في عملية الدهس قرب تل أبيب

أعلنت مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية، مقتل أحد المصابين في عملية الدهس التي وقعت قرب تل أبيب صباح اليوم الأحد، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" في وقت سابق بأن 33 شخصًا أصيبوا بينهم ستة في حالة خطيرة، بعد أن تعرضوا للدهس أثناء وجودهم في محطة حافلات في منطقة جليلوت.

وكشفت التحقيقات الأولية أن حافلة كانت تنزل ركابها عندما وصلت شاحنة مندفعة نحو محطة الحافلات، لتصطدم بالحافلة المتوقفة وتدهس العشرات ممن كانوا خارجها.

وكان معظم المصابين في الحادث من المتقاعدين الذين وصلوا إلى المنطقة ضمن جولة مع مرشد.

وقُتل سائق الشاحنة برصاص مدني مسلح ممن كانوا موجودين في الموقع. وحددت السلطات هويته لاحقًا ويدعى رامي ناطور، وهو مواطن من عرب إسرائيل ينتمي إلى بلدة قلنسوة.