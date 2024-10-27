سكرتير عام محافظة الدقهلية يناقش معوقات أعمال ملف التصالح لإنهائها

عقد اللواء محمد صلاح الدين،السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف التصالح بنطاق المحافظة وتحديد المشاكل والمعوقات لحلها.

شارك في الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمهندس ماهر أبو المجد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمهندسة ريهام عبد الشافي، مسئول متابعة ملف التصالح، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة.

سكرتير عام محافظة الدقهلية يناقش معوقات أعمال ملف التصالح:

جرى خلال الاجتماع استعراض الاجراءات والخطوات المتبعة في تنفيذه منظومة التصالح وما يتعلق بها من تحديثات وفقا للقانون.

سكرتير عام محافظة الدقهلية: متابعة دقيقة لأعمال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية

وأكد السكرتير العام علي ان هناك اهتمام بالغ من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بملف التصالح حيث يأتي علي رأس الأولويات بالمرحله الحاليه مشيرا الي ان هناك متابعة ميدانية دقيقه من خلال المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمتابعة العمل بملف التصالح وتبسيط الاجراءات تيسيرا علي المواطنين.

سكرتير عام محافظة الدقهلية: لدينا فرق عمل مدربة لانهاء ملفات التصالح:

قال اصلاح، ان لدينا فرق عمل بديوان عام المحافظة مدربة علي أعلي مستوي لمراجعة وانهاء كافة ملفات التصالح لتسليمها إلي المواطنين وتضم هذه الفرق أكفأ المهندسين والفنيين المتخصصين لمراجعة كافة ملفات التصالح بعد الانتهاء من استيفائها.

كما اكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين للتصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023 وايضا الطلبات التي كانت مقدمه منهم في ظل القانون 17 لسنة 2019.

واشار أن هناك توجيهات محددة من محافظ الدقهلية للتيسير علي المواطنين بشأن طلبات التصالح مشيرا لاهمية الإسراع من قبل المواطنين للتقدم لتوفيق أوضاعهم والتصالح علي مخالفات البناء وفقا للقانون.

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