تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني الأسترالي آنجي بوستيكوجلو عن تشكيل فريقه توتنهام هوتسبير في مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت تشكيلة توتنهام في حراسة المرمى جوليلمو فيكاريو، بينما تشكّل خط الدفاع من بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، وديستيني أودوجي.

وفي خط الوسط، يلعب بيسوما، جيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، فيما يقود الهجوم الثلاثي مور، برينان جونسون، ودومينيك سولانكي.

ويخوض توتنهام هذه المواجهة من المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط فقط.