تكريم المتميزين في الملتقى السنوي الثالث لنادي أعضاء هيئة بحوث الصحراء

نظم نادي أعضاء هيئة البحوث بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، الملتقى السنوي الثالث لعام 2024، بحضور الدكتور محمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي- نائب رئيس المركز للدراسات والبحوث العلمية نيابة عن الدكتور حسام شوقي.



وذكر عزت أن الملتقى يهدف إلى تكريم شباب الباحثين المتميزين الذين حصلوا على أفضل الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) وأفضل البحوث التطبيقية ضمن التخصصات المختلفة بالمركز، ويأتي هذا التكريم كتشجيع ودعم لجهودهم في إثراء العملية البحثية، ومواكبة التطورات في مجال البحث العلمي.

وأضاف رئيس النادي، أنه تم تكريم الرواد أيضاً الذين أسهموا بجهودهم في تعزيز مكانة مركز بحوث الصحراء في مجالات متنوعة، تقديراً لعطائهم المستمر في مسيرة العمل والبحث العلمي، وشمل التكريم أيضاً أعضاء اللجان المحكمة للبحوث والرسائل العلمية.

وقام كل من الدكتور محمد عزت، والدكتورة غادة حجازي، والدكتور عبد العزيز طلعت بتوزيع دروع الوفاء وشهادات التقدير والجوائز المالية على الفائزين.

وأشار الدكتور بهاء سليم المنسق العام للملتقى إلى أن هذا العام شهد تكريمات خاصة تهدف إلى تشجيع العمل البناء داخل المركز.

في ختام الاحتفالية، تم إهداء درع النادي للدكتور حسام شوقي تقديراً للعمل الملموس والنهضة التي يشهدها مركز بحوث الصحراء، كما تم إهداء درع المركز للدكتور عبد العزيز طلعت، عرفاناً بجهوده الكبيرة في دعم الباحثين.

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