تشكيل "مانشستر يونايتد" أمام "وست هام" في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن الهولندي تين هاج عن تشكيل مانشستريونايتد أمام وست هام يونايتد اليوم، في المواجهة التي تقام على ملعب لندن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود الهجوم في تشكيلة "الشياطين الحمر" المهاجم الشاب راسموس هويلوند، بجانب الثنائي ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو، وتفتقد قائمة يونايتد لعدد من الأسماء البارزة مثل لوك شو، وهاري ماجواير، وأنتوني، وكوبي ماينو.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح تحسين موقعهما في جدول الترتيب، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز السادس عشر بفارق ثلاث نقاط فقط.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز، دالوت

خط الوسط: إريكسن، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، هويلوند، جارناتشو