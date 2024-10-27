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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس شؤون المديريات يتابع في الفيوم كارت الفلاح وضبط منظومة الأسمدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قام الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات بعقد اجتماع بمديريه الزراعة بالفيوم، لمتابعة أعمال كارت الفلاح  واستعدادت الوزاره للموسم الشتوي بمديرية الزراعه بالفيوم، وخاصه محصول القمح وبمرافقه الدكتور اسامه دياب مدير مديريه الزراعه بالفيوم بالمرور على زراعت البنحر والزراعات بحالة جيدة والجمعيات الزراعيه لمتابعه مدى توافر الأسمدة.

وقام "عيسى" بمتابعة منظومة كارت الفلاح بعد التحديث وعمل الحوكمة اللازمة للمنظومة ومطابقة الرصيد المخزنى مع رصيد المكينة وذلك لضبط عمليه توزيع السماد طبقا للزراعات الموجودة على الطبيعة والتأكد من توصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة إلى قيادات الوزارة بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع.

منظومة كارت الفلاح الاسمدة المدعمة