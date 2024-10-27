وزير الصحة: وصول عدد خدمات «بداية» منذ انطلاقها لـ71.5 مليون خدمة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ71 مليونًا و475 ألفاً و812 خدمة.



وخلال الأيام الأربعة الماضية، قدمت المبادرة 8 ملايين و776 ألفا و993 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 36 ألفا و49 مستفيدة، وذلك عبر 231 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 5.5 طن لحوم وسلع تموينية، وصلت لـ 5 آلاف و507 أسر، علاوة على 53 قافلة مجتمعية شاملة استفاد منها 56 ألفاً و839 مواطنا، و77 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 1.925 مشاركاً.



وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 195 ألفاً و740 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتنفيذ 36 فعالية ونشاط، يتضمن جولات إرشادية وبرامج توعوية تشمل ندوات ومحاضرات وأنشطة فنية عن متاحف ومناطق أثرية تسهم في رفع الوعي الأثري لـ 3 آلاف و545 مواطنا، وتم تنفيذ حملات للتوعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 441 ألفا و661 مواطنا.



وقدمت «بداية» مساعدات (اجتماعية، وتعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 66 ألفاً و957 مواطنا، ووزعت سلات غذائية ووجبات ساخنة على 490 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 1.785 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية و تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 6 آلاف و661 مواطنا، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ64 ألفاً و 34 مستفيدا، كما استفادت 35 ألفاً و31 سيدة، من مشروع تدريب المرأة الريفية.



ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ24 ألفاً و113 شابا وشابة، علاوة على تقديم خدمات صحية لـ 7 ملايين و159 ألف مواطن، متضمنة خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل تم تقديمها من خلال 45 قافلة طبية.



كما تضمنت الفعاليات تنظيم 995 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 150 ألفاً و657 مواطنا، وفتح 37 فصل محو أمية استفاد منها 525 مواطنا وقوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 86 مواطنا في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تمويل 4 آلاف و425 مشروعا متوسطا وصغيرا ومتناهي الصغر، للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 5.040 مستفيد.



ونظمت المبادرة 100 ندوة لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات الرقمية والأساسية اللازمة للنجاح فى سوق العمل الرقمى المتغير، ورفع الوعي البيئى، وتدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصاديا، والمقبلين على الزواج لـ 4 آلاف و71 مواطنا، إلى جانب تقديم 321 ألفاً و583 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية، إضافة إلى 23 ورشة تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه بمشاركة 508 مستفيدين.



ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 3 آلاف و635 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 5 آلاف و416 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 21 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية، بالإضافة إلة التوعية بحقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصري، بمشاركة 1.079 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام، وتقديم دورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة إنجليزية لـ 265 متدربا في مختلف المحافظات، وتوفير فرصة عمل لأبناء جنوب سيناء، للعمل بالمنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ لـ 283 مواطنا.