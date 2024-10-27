وزير التموين يبحث إنشاء مصنع لتوطين صناعة الصوامع في مصر

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يانوش موسيالسكي- الرئيس التنفيذي لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين، لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية.

وأكد وزير التموين أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات.

ولفت الوزيرإلى أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين، وتذلل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية، وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.