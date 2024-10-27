مياه سوهاج: الخدمات لم تتأثر بالهبوط الأرضى بشارع التحرير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن حدوث هبوط أرضى بشارع التحرير بمدينة سوهاج فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وانه جارٍ الكشف عن ذلك الهبوط لمعرفة الأسباب والإصلاح وانه تم اخطار جميع الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة الأزمات والطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعى والتليفونات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه لا تأثر لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بذلك الهبوط، وأن فريق الصيانة والإصلاح يقوم حاليا بالعمل على الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكترونى www.scww.com.eg.