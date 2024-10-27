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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مراسم استقبال رسمية لرئيس الجزائر بقصر الاتحادية

السيسي وتبون يستعرضان حرس الشرف..

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجزائر
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ومن المقررعقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم إلى القاهرة فى زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.

وتعتبر العلاقات المصرية ـ الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا ممتازا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الجزائري