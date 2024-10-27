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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط سيارة محملة بكميات من الزيوت المغشوشة في الوادي الجديد |صور

ضبط سيارة محملة بزيوت
ضبط سيارة محملة بزيوت وشحوم مقلدة في الوادي الجديد
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تمكنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة، وتحمل اسم شركات تجارية كبري، وذلك قبل بيعها للمحلات التجارية.

وقال ضياء حسين وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، إن مفتشي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث مديرية التموين بالوادي الجديد تمكنوا اليوم من رصد إحدى السيارات المحملة بكميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة، والتي تحمل ماركات وعلامات لشركات تجارية كبري، وعلى الفور جرى تتبعها وضبطها قبل بيع منتجاتها في الأسواق، وجرى التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (1)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (1)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (2)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (2)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (3)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (3)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (4)
ضبط سيارة محملة بزيوت مغشوشة بتموين الوادي الجديد (4)
ضبط سيارة تموين شركة مديرية